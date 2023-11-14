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Сегодня, 18:25

Багов: «Не могу драться в полную силу с мусульманами, но против Резникова покажу свой уровень»

Алина Савинова
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Боец АСА Али Багов высказался о предстоящем поединке против Артема Резникова. Он отметил, что готов к любым действиям своего соперника.

«Резников делает акцент на вольной борьбе? Я готов с ним драться в любом положении. Просто выйду и причиню ему боль. Все говорят о том, что мы оба борцы и в нашем поединке будет только борьба. Но это ММА. Здесь можно бить локтями и коленями. Я много раз говорил АСА, что не могу драться в полную силу в поединках против мусульман. А вот сейчас я покажу уровень. Я думаю, Артем не будет бороться со мной. У него слабая борьба. Моя цель — работать первым номером, буду идти на таран. Пусть делает все, что хочет. Я готов ко всему», — цитирует Багова MMA.Metaratings.ru.

Резников и Багов подерутся 24 декабря в четвертьфинале турнира ACA 168 в Москве.

На счету 33-летнего Багова 32 победы и 11 поражений в ММА. В активе 31-летнего Резникова 7 поражений при 24 победах.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bagov-ne-mogu-dratsya-v-polnuyu-silu-s-musulmanami-no-v-poedinke-s-reznikovym-pokazhu-svoi-uroven-305508/
Али Багов
Артем Резников
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