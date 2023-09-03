Биберт Туменов: «Коди Гарбрандт пригласил меня в Лас-Вегас вместе потренироваться»

Топовый боец полулегкого веса ACA Биберт Туменов (13-2) рассказал, что закрыл конфликт с экс-чемпионом UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандтом (13-5).

«Мы с Коди после этого инцидента разговаривали, он подошел ко мне, — сказал Туменов в интервью «СЭ». — У нас никакого конфликта нет. Он сказал, что я очень талантливый, что я могу много достичь, и он сказал, что очень хотел бы, чтобы я прилетел к нему в Лас-Вегас и хотел бы, чтобы мы вместе потренировались.

Извинился ли он за то, что назвал меня клоуном? Мы на счет этого разговаривали. Он американец, у них это как-то легко воспринимается. Конфликт у нас разрешен, у нас дружеские отношения. Он меня пригласил к себе, так что в скором времени мне нужно будет сделать визу и обязательно поехать потренироваться ним, мне было бы очень приятно».

Туменов победил Лэнса Палмера (23-7) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 сентября на ACA 162 в Краснодаре.