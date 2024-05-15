Гордеев: «В поединке с Кушховым я отдал всего себя. Вышел за клетку и просто упал, потерял сознание»

Боец легкого веса ACA Павел Гордеев рассказал о самых сложных поединках в своей карьере.

30-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 20 побед и потерпел 4 поражения. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

«Психологически тяжелым был Коков. На бой был план, что буду разбивать и защищаться от борьбы, получилось, что Мухамед пытался попасть по мне в стойке, а я его переводил. Бой я провел хорошо, но победу отдали Кокову. Сейчас я гораздо сильнее психологически. Были пару боев, когда не окончательно восстановился. В поединке с Аскером Кушховым я отдал всего себя. Вышел за клетку и просто упал, потерял сознание. Физически, самый сложный бой», — цитирует Гордеева MMA.Metaratings.ru.

17 мая Гордеев проведет поединок с Артемом Дамковским на турнире АСА 175, который состоится в Москве. Спортсмен пропустил полтора года из-за травмы плеча и колена.