Резников рассказал, с чего начался конфликт со Шлеменко

Пятый номер рейтинга ACA в легком весе Артем Резников (24-8) сообщил, что понимал, что в конфликте с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко (65-15) он в проигрышном положении, но он не мог не заступиться за друга Александра Сарнавского (41-8).

«Александр Сарнавский — это мой близкий друг, который никогда не будет с кем-то в перепалку входить, — сказал Резников в подкасте Асланбека Бадаева. — Если даже на него кто-то скажет, например, Мага Исмаилов, что Александр плохой человек, Саня не ответит ему. Ну такой человек. А мне неприятно, когда его поливают грязью. Раз, два. Моего друга Лёху Кунченко поливает грязью. И мне Миша [«Вестник MMA"] задал вопрос, что думаешь? Это мои друзья, на которых он начал очень громко говорить. Я начал за них заступаться. Я знал, что будет хейт. Когда ты идешь против величины [Шлеменко], ты в проигрышном положении. Им [фанатам] плевать, прав ты, неправ. Как ты смеешь идти против такого человека.

Давай так, Хабиб выше их всех. И если, допустим, он сейчас скажет что-то плохое про Артема, и я выскажусь, меня сожрут же, просто схавают. Масштаб личности. Вот и всё. Я знал, что я пойду в проигрышную ситуацию, зато я отстаиваю свое мнение, мнение своих друзей. И мне Саня [Сарнавский] сразу говорит: «Зачем тебе это надо? Ты же сейчас такой хейт ловишь. Ты успокойся, не говори». Я говорю: «Саня, а зачем тогда нужна дружба?» Если ты будешь думать: «Он мой друг, но если за него заступлюсь, то получу хейт, зачем мне это надо?» А зачем ты тогда с ним общаешься? Если ты будешь общаться только тогда, когда хорошо, зачем тебе это надо?

Саня [Сарнавский] — человек, который не врет никогда, он прямой человек. Тем более мне много что не Саня сказал. Честно, у меня много с Омска пацанов. Я просто начну говорить… Ну не буду. Но я знаю многое изнутри. Много ситуаций».

Резников следующий поединок проведет против Мухамеда Кокова (19-8) 28 июня на ACA 177 в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае.