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Сегодня, 15:40

Борисов считает, что Хабибуллин заслуженно победил Зугурова

Алина Савинова
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Бывший чемпион АСА Олег Борисов поделился мнением о поединке Глеба Хабибуллина и Бехруза Зугурова в турнире ACA 178.

«Хабибуллин и Зугуров хорошо подрались. Оба были готовы рубиться. В каждом раунде был нокдаун, заруба. Самый зрелищный бой. Бехруза не засудили. Бой близкий, но сказалось то, что Зугуров падал. Они зарубались, и таджик падал, а это ущерб, который считали. Поэтому Хабибуллин выиграл второй раунд и третий забрал по очкам. Есть за что дать победу Глебу. Не было бы нокдауна, можно было бы задуматься о победе таджика», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Хабибуллин победил Зугурова единогласным судейским решением по итогам трех раундов. На его счету 10 побед, 3 поражения и 1 ничья. В активе Бехруза 16 побед при 7 поражениях.

Источник: Metaratings.ru.
Глеб Хабибуллин
Олег Борисов
ММА
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