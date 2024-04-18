Борисов, Витрук, Токов, Давлатмуродов успешно сделали вес перед турниром ACA 174

Чемпион ACA в легком весе россиянин Олег Борисов и его соотечественник претендент на титул Павел Витрук успешно уложились в весовую категорию накануне боя в Сант-Петербурге.

Борисов показал на весах 66,15 кг, Витрук — 61,05 кг. Для Борисова это первая защита пояса, обладателем которого он стал в марте 2023 года.

Анатолий Токов и Шараф Давлатмуродов, которые проведут реванш в со-главном событии ACA 174 также успешно сделали вес. Вес Токова составил 84,45 кг, Шарафа — 84,4 кг.

ACA 174 пройдет 19 апреля на КСК «Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 17.00 мск.