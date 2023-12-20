Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 10:10

Бой Юсуфа Раисова и Андрея Кошкина находится в разработке

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Матчмейкеры ACA работают над организацией поединка между российскими бойцами легкой весовой категории Юсуфом Раисовым и Андреем Кошкиным, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Раисов в настоящее время идет на серии из двух побед. В своем последнем поединке, состоявшемся в ноябре 2023 года на турнире ACA 165, он выиграл у Александра Матмуратова единогласным решением судей. На счету 28-летнего Раисова 21 победа и три поражения.

Свой последний бой Кошкин провел против Линкольна Энрике в ноябре 2023 года на турнире ACA 165. Это противостояние завершилось победой россиянина удушающим приемом в первом раунде. В активе 33-летнего Кошкина 23 победы и десять поражений.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Андрей Кошкин
Юсуф Раисов
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
Аналитики предсказали победу США на Олимпиаде в Париже
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Одилов: «Я не анализировал бои Мохнаткина»