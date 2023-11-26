Сегодня, 11:45
Легковес АСА из Казахстана Артем Резников и россиянин Али Багов устроили словесную перепалку перед боем в АСА.
«Больно сделаю тебе прям в Махачкале, если хочешь?» — обратился Багов к Резникову в соцсетях.
«В любое время и в любом месте. Если не хочешь ждать бой, погнали. Напиши в личку и выберем место», — ответил Резников.
«Мы давно вышли за рамки спортивного противостояния. Нам уже без разницы где подраться — на заднем дворе или в клетке! Просто надо уже все вопросы решить», — прокомментировал перепалку Резников в соцсетях.
Резников и Багов сразятся на турнире ACA 168, который состоится 24 декабря в Москве.
На счету Резникова 24 победы и 7 поражений, у Багова — 32 победы и 11 поражений.