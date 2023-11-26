Резников — о бое с Баговым: «Можем подраться на заднем дворе или в клетке. Нам без разницы!»

Легковес АСА из Казахстана Артем Резников и россиянин Али Багов устроили словесную перепалку перед боем в АСА.

«Больно сделаю тебе прям в Махачкале, если хочешь?» — обратился Багов к Резникову в соцсетях.

«В любое время и в любом месте. Если не хочешь ждать бой, погнали. Напиши в личку и выберем место», — ответил Резников.

«Мы давно вышли за рамки спортивного противостояния. Нам уже без разницы где подраться — на заднем дворе или в клетке! Просто надо уже все вопросы решить», — прокомментировал перепалку Резников в соцсетях.

Резников и Багов сразятся на турнире ACA 168, который состоится 24 декабря в Москве.

На счету Резникова 24 победы и 7 поражений, у Багова — 32 победы и 11 поражений.