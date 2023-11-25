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Бразилец Круз получил рваную рану уха в бою с Эсенгуловым на турнире ACA 166

Ана Горшкова
Корреспондент
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Киргизский боец Эдиль Эсенгулов победил бразильца Винишиуса Круза в полусреднем весе на турнире ACA 166, который проходит в Санкт-Петербурге.

В четвертом раунде судья остановил поединок, заметив, что у Круза началось серьезное кровотечение из уха. В октагон были вызваны медики.

Эсенгулов одержал победу техническим нокаутом.

Перед боем с Крузом Эсенгулов превысил допустимый лимит веса на 1,45 кг и будет оштрафован на 50 процентов от гонорара в пользу соперника.

Теперь у киргизского боеца 21 победа в ММА, 4 поражения, 1 ничья и 1 поединок признан несостоявшимся.

Эдиль Эсенгулов
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