Бразилец Круз получил рваную рану уха в бою с Эсенгуловым на турнире ACA 166

Сегодня, 00:06
Киргизский боец Эдиль Эсенгулов победил бразильца Винишиуса Круза в полусреднем весе на турнире ACA 166, который проходит в Санкт-Петербурге.
В четвертом раунде судья остановил поединок, заметив, что у Круза началось серьезное кровотечение из уха. В октагон были вызваны медики.
Эсенгулов одержал победу техническим нокаутом.
Перед боем с Крузом Эсенгулов превысил допустимый лимит веса на 1,45 кг и будет оштрафован на 50 процентов от гонорара в пользу соперника.
Теперь у киргизского боеца 21 победа в ММА, 4 поражения, 1 ничья и 1 поединок признан несостоявшимся.