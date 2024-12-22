Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ACA. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 12:25

Бывшие чемпионы лиги, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, проведут поединок на турнире ACA

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Экс-чемпионы Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев и Расул Магомедов проведут бой в ACA, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Бой между Дакаевым и Магомедовым пройдет 8 февраля на турнире ACA 183 в Краснодаре. Для Дакаева это будет первый поединок за последний год. В предыдущий раз он участвовал в бою 3 ноября 2023 года, проиграв Хердесону Батисте в полуфинале Гран-при. Магомедов не выступал с 25 февраля 2024 года, когда победил Рамазана Кишева.

Дакаев одержал 15 побед и потерпел три поражения. У Магомедова — 14 побед и четыре поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Мехди Дакаев
Расул Магомедов
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Крейсер ВМС США ошибочно сбил истребитель F/A-18 в небе над Красным морем
В Санкт-Петербурге задержали предполагаемую виновницу поджога банкомата
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
В РЖД назвали предварительную причину столкновения поездов в Забайкалье
Дубль Кокорина помог «Арису» разгромить «Омонию» в чемпионате Кипра
Сегодня
Вчера
Неделя