Бывшие чемпионы лиги, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, проведут поединок на турнире ACA

Экс-чемпионы Eagle FC в легком весе Мехди Дакаев и Расул Магомедов проведут бой в ACA, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Бой между Дакаевым и Магомедовым пройдет 8 февраля на турнире ACA 183 в Краснодаре. Для Дакаева это будет первый поединок за последний год. В предыдущий раз он участвовал в бою 3 ноября 2023 года, проиграв Хердесону Батисте в полуфинале Гран-при. Магомедов не выступал с 25 февраля 2024 года, когда победил Рамазана Кишева.

Дакаев одержал 15 побед и потерпел три поражения. У Магомедова — 14 побед и четыре поражения.