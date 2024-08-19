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Сегодня, 14:01

Чемпион ACA Гасанов рассказал о помощи Хабиба и Махачева

Виктория Кравченко
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Чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов рассказал об изменениях в своей подготовке после перехода из клуба «Горец» в школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

«Я начал готовиться более дисциплинированно и профессионально, больше времени уделяю аспектам в контроле при борьбе. В этом мне помогали Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов. С ударной техникой помогает Магомед Багандов. Раньше я работал с ним индивидуально. Сейчас тренируюсь в этом клубе, мои спарринги проходят под его руководством. Раньше он ставил мне ударную технику, но не видел на практике, что я показываю. Сейчас он видит мои плюсы и минусы», — цитирует Гасанова Metaratings.ru.

Гасанов в финале «Гран-при» должен встретиться с Шамилем Абдулаевым, однако последний получил травму. Степень повреждения неизвестна, и их бой, назначенный на 8 сентября в турнире ACA 179 в Краснодаре, находится под угрозой срыва.

Источник: Metaratings.ru
Магомедрасул Гасанов
Хабиб Нурмагомедов
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