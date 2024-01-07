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Сегодня, 13:40

Чемпион АСА Борисов заявил, что ему неудобна дата боя с Бибулатовым

Виктория Кравченко
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Чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов признался, что его не слишком устроила дата, на которую назначен поединок с Магомедом Бибулатовым.

«Дата? Неудобная. Я просил 24 декабря или 8 февраля. Понятно, первая дата неудобна сопернику. Нужно восстановиться, он недавно бился. Грозный? Мне без разницы, где биться. Но вот дата, у меня кое-что вылетает из тренировочного плана. Допустим, не так много народу было в зале в последнюю неделю прошлого года. В новогодние праздники мало людей. Зал открылся только со среды. Конечно, я тренировался, делал другую нагрузку. Но неделя рваная. Неразрешимых проблем нет, чтобы они на меня сильно повлияли. Немножко неудобно. Но Гран-при нужно пройти», — цитирует Борисова MMA.Metaratings.ru.

Борисов и Бибулатов 26 января проведут бой за пояс чемпиона в легчайшем весе на турнире ACA 169.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempion-asa-borisov-mne-neudobna-data-boya-s-bibulatovym-321604/
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