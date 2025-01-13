Экс-чемпион ACA Расулов: «Вторая встреча Гончарова и Вахаева будет похожа на первую»

Бывший чемпион АСА в тяжелой весовой категории Салимгерей Расулов оценил расклад сил в титульном поединке между Евгением Гончаровым и Алиханом Вахаевым.

«Видел их первый бой из зала. Мне показалось, что Вахаев победил. Алихан мог забрать встречу, если бы поверил в свои силы. Чуть поздно включился, а мог и нокаутировать Женю. Мне кажется, что сам Женя чуть недооценил Вахаева в той встрече. Расслаблено вышел. Вторая встреча будет похожа на первую. 55 на 45 в пользу Гончарова», — цитирует MMA.Metaratings.ru Расулова.

Гончаров и Вахаев проведут бой 22 февраля на турнире ACA 184, который пройдет в Москве. Первая встреча 17 марта 2023 года завершилась победой Гончарова единогласным судейским решением.