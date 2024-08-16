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Сегодня, 09:00

Евгений Гончаров — Адам Богатырев: время начала и где смотреть трансляцию боя АСА 178

Поединок Гончаров — Богатырев возглавит турнир АСА 178
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Россияне Евгений Гончаров и Адам Богатырев встретятся в главном бою турнира по смешанным единоборствам АСА 178. Событие состоится на «Live Арене» в Москве в пятницу, 16 августа.

Трансляция боев на телеканале «Матч! Боец» начнется в 19:30 по московскому времени, а с 21:30 поединки также будет показывать «Матч ТВ». Бой Гончаров — Богатырев начнется не ранее 23:30.

Гончарову 38 лет, на его счету 20 побед и 3 поражения в профессиональных единоборствах. 9 февраля он победил Антона Вязгина судейским решением.

Богатыреву 29 лет, он одержал 9 побед и потерпел 3 поражения на профессиональном уровне. В своем предыдущем поединке 9 марта Адам одолел Кирилла Корнилова сабмишном.

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АСА 178 Гончаров — Богатырев: трансляция турнира начнется в 19:30