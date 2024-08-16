Россияне Евгений Гончаров и Адам Богатырев встретятся в главном бою турнира по смешанным единоборствам АСА 178. Событие состоится на «Live Арене» в Москве в пятницу, 16 августа.

Трансляция боев на телеканале «Матч! Боец» начнется в 19:30 по московскому времени, а с 21:30 поединки также будет показывать «Матч ТВ». Бой Гончаров — Богатырев начнется не ранее 23:30.

Гончарову 38 лет, на его счету 20 побед и 3 поражения в профессиональных единоборствах. 9 февраля он победил Антона Вязгина судейским решением.

Богатыреву 29 лет, он одержал 9 побед и потерпел 3 поражения на профессиональном уровне. В своем предыдущем поединке 9 марта Адам одолел Кирилла Корнилова сабмишном.