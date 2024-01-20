Гончаров: «Бой Исмаилов — Токов уступает боям Магомеда с Минеевым и Шлеменко»

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился мнением о поединке Анатолия Токова и Магомеда Исмаилова на турнире ACA 172.

«Крутой анонс и крутой бой. У Магомеда Исмаилова было на выбор три имени в качестве соперника: Александр Шлеменко, Владимир Минеев и Анатолий Токов. Понятно, не всегда можно выбрать кого захочешь. Честно говоря, я бы посмотрел на его бой с Минеевым. С Шлеменко я бы тоже посмотрел. Бой с Токовым уступает этим поединкам. Тем не менее, тоже очень интересно. Токов был чемпионом ACB, а Магомед неплохо себя показывал в ACA. Хороший бой», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Первый бой Исмаилова и Токова состоялся в мае 2013 года на турнире M-1 Challenge 39. В этом поединке Анатолий одержал победу болевым приемом в первом раунде.

Турнир ACA 172 пройдет 9 марта в Москве.