Гончаров: «Готов отказаться от пояса АСА ради громкого медийного боя»

Чемпион лиги АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился мыслями об организации крупного медийного противостояния со своим участием.

«С братьями Немковыми я в дружеских отношениях, мы много тренировались. С ними ни при каких раскладах я драться не буду. Что касается Хадиса Ибагимова, то можно было бы провести поединок. Камил Гаджиев считает меня и Ибрагимова лучшими тяжами России. Наша очная встреча была бы очень интересной. Посмотрим, как Хадис подерется с Иваном Штырковым. В случае победы над Иваном, акции Хадиса возрастут. Но АСА не хочет сразу давать титульный бой дебютантам. Я предлагал лиге отказаться от чемпионского титула ради громкого медийного боя. Готов на такие супербои», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Гончаров имеет в своем активе 22 победы, три поражения и одну ничью. В августе 2024 года он единогласным решением судей одержал победу над Адамом Богатыревым.