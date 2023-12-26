Фролов — о бое с Хирамагомедовым: «Задача была расслабиться, поймать кураж и больше самому бить»

Боец АСА Артем Фролов высказался о досрочной победе над Гаджимуратом Хирамагомедовым на турнире АСА 168.

«Задача была расслабиться, поймать кураж, меньше пропускать, больше самому бить. В первом раунде маловато бил, потому маловато попадал. Потом сделали корректировки, и результат сразу на лицо. У него были хорошие атаки. Потрясти он меня не потряс, но действовал неплохо. Хорошо, что удалось завершить бой удушающим приемом, что менее травматично. Думаю, что в этом варианте — это был самый гуманный способ. Мы не можем останавливаться, потому что должны все время работать. Это была ошибка рефери — не останавливать бой», — цитирует Фролова MMA.Metaratings.ru.

На турнире АСА 168, который прошел 24 декабря в Москве, Фролов победил Хирамагомедова удушением из-за спины во втором раунде и продлил победную серию до двух поединков. Всего за карьеру 32-летний боец выиграл 16 боев и потерпел 5 поражений в ММА.