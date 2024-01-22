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Сегодня, 20:03

Гаджиев: «Если Исмаилов выиграет у Токова — это круто для поединка с Минеевым»

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о поединке между Анатолием Токовым и Магомедом Исмаиловым на турнире АСА.

«Если Мага выиграет у Токова — это круто для боя с Владимиром Минеевым. Если Исмаилов проиграет, то пусть он сам донесет до фанатов, почему это круто для боя с Минеевым. Что касается контракта, условия договора с АСА не противоречат возможности драться с Минеевым по боксу в июне. Нужно понимать, что ACA более гибкие, потому что речь идет о юбилейном турнире. Мне кажется, лига АСА готова к экспериментам. Это хорошо для промоушена. Шли переговоры для организации боя между Дмитрием Бикревым и Александром Шлеменко. Я опосредованно в них участвовал, просто заявил о том, что готов отпустить чемпиона на один бой. Мы понимаем, что Шлеменко тоже не подпишет длительный контракт с АСА», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Ранее в своих официальных сетях АСА объявила, что подписала контракт на два боя с Исмаиловым. Его первым оппонентом будет боец Bellator Анатолий Токов.

Первый бой Исмаилова и Токова состоялся в мае 2013 года на турнире M-1 Challenge 39. В этом поединке Анатолий одержал победу болевым приемом в первом раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-esli-ismailov-vyigraet-u-tokova-eto-kruto-dlya-boya-s-mineevym-326440/
Анатолий Токов
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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