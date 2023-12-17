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Сегодня, 22:35

Галиев рассказал, почему не хочет идти в политику

Алина Савинова
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Российский боец ММА Венер Галиев объяснил, почему не захотел идти в политику.

«В политике сложилась определенная система. Мне кажется, один человек там не справится. Система или подогнет под себя и тебе придется стать таким же, как эти чиновники, или они просто от тебя избавятся. Нет у меня достаточных знаний и образования, чтобы руководить регионом. У меня нет опыта чиновничьей работы. Сейчас о политике стараюсь не думать, понимаю, что это не мое и лучше туда не соваться. Все люди разные. Я понимаю, что Джефф Монсон потом может обратно уехать в Америку, и о нем никто не вспомнит, а мне здесь жить, здесь мои дети и мои родственники», — цитирует Галиева MMA.Metaratings.ru.

48-летний российский боец за карьеру провел 46 боев в ММА, в которых одержал 33 победы и потерпел 13 поражений. Он является призером чемпионата ВС РФ по греко-римской борьбе, чемпионом Евразии и мира по панкратиону. Также на его счету победы в чемпионатах России, Европы и мира по универсальному бою.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/galiev-obyasnil-pochemu-ne-khochet-idti-v-politiku-316287/
Венер Галиев
ММА
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