Гасанов: «Могу считаться бойцом номер один в рейтинге P4P в ACA»

Чемпион лиги АСА в среднем весе Магомедрасул Гасанов поделился мыслями о введении в промоушене рейтинга P4P.

«Асланбек Бадаев считает, что боец №1 P4P в АСА — это Муслим Магомедов. Это его мнение, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Гасанова. — Президент лиги Магомед Бибулатов на первую строчку ставит меня. Но кандидатура Муслима тоже оправдана. Он был чемпионом, побеждал уверенно, пояса не терял. В случае моей победы над Шамилем Абдулаевым у меня будет пятая защита титула. Три пояса в АСА: Youg Eagles, Гран-при и пояс чемпиона. И серия побед у меня хорошая. Все мои победы более чем убедительны. Могу считаться №1 P4P».

8 февраля на АСА 183 Гасанов проведет поединок против Шамиля Абдуллаева в рамках финала Гран-при АСА в среднем весе. В активе Гасанова 20 побед и два поражения.