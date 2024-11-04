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Сегодня, 17:10

Боец АСА Шаматава: «Петр Ян сказал мне, что он голодный. Даже на акклиматизации форма у него хорошая была»

Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец легчайшего веса АСА Гога Шаматава рассказал «СЭ» о сборах с Петром Яном в Кисловодске.

«Мы с Петром немного поработали на сборах в Кисловодске, он мне сказал: «Вот сейчас я голодный, заряжен». И я в нем увидел, что он действительно соскучился по всему, по этой каше.

Какая форма у него? Блин, Петя, ну, он сильный. Он действительно сильный. Даже если год заниматься не будет, даст жару любому. Мы когда с ним работали, он еще на акклиматизации был, но уже нормально работал. Сейчас, думаю, он вообще в потрясающей форме. И когда человек говорит, что проголодался, это хорошая черта. Плюс он здоровье поправил. Я думаю, он еще всем покажет, и соперник у него сейчас такой, что идеально ему подходит», — сказал Шаматава «СЭ».

23 ноября Ян подерется с Дейвисоном Фигередо в главном событии турнира UFC в Макао.

Петр Ян

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