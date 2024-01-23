Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 04:10

Гончаров: «Большинство чемпионов Hardcore окажутся неконкурентны в ACA»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров сравнил чемпионов Hardcore FC с бойцам ACA.

«На подъеме находится ACA. Любой эксперт подтвердит. Качество картинки и контента повышается, идет ребрендинг, совершаются громкие анонсы, а по уровню бойцов ACA всегда был номером один. Сейчас прибавляют во всех других аспектах. Многие чемпионы Hardcore ММА окажутся неконкурентны в ACA. Кто-то будет конкурентен, а большинство — нет», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Действующими чемпионами ACA являются Евгений Гончаров, Муслим Магомедов, Магомедрасул Гасанов, Альберт Туменов, Абдул-Азиз Абдулвахабов, Ислам Омаров, Олег Борисов и Курбан Гаджиев.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/goncharov-bolshinstvo-chempionov-hardcore-okazhutsya-ne-konkurentny-v-aca-326473/
1
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Базылюк выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам
Зеленский подписал указ о населенных украинцами территориях РФ
Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель супругов в авиакатастрофе
Суд в Москве взыскал с Филиппа Киркорова около 8 млн рублей
В Польше назвали бредом сумасшедшего предложения Подоляка по переговорам с РФ
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гаджиев: «Если Исмаилов выиграет у Токова, это круто для поединка с Минеевым»