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28 апреля, 23:55

Чемпион ACA Гончаров: «В глубине души Богатырев знает, что я у него выиграю»

Алина Савинова
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился мыслями о предстоящем финале Гран-при против Адама Богатырева.

«Адам говорит о своей победе надо мной, но не верит в это в глубине души. Нужно что-то сказать, вот и говорит. Он знает, что я — чемпион, я у него выиграю. Не вижу смысла пересматривать бои Адама. Видел бой с Кириллом Корниловым в зале и этого достаточно. Выиграл первый раунд, проиграл следующие два. Четвертый судить не могу. Финал возможен летом. Ждем новостей. Июнь-июль — сочинские турниры. Август — Москва и Краснодар, скорее всего», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Гончаров на Гран-при прошел Алихана Вахаева и Антона Вязигина. Богатырев сначала выбыл из турнира из-за травмы, но в полуфинале уже сам заменил травмированного Мухумата Вахаева и выиграл поединок против Кирилла Корнилова.

Источник: Metaratings.ru.
Адам Богатырев
Евгений Гончаров
ММА
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ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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