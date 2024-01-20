Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Бокс/ММА

UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 10:36

Гончаров считает, что он зазвездился

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров прокомментировал слова своего бывшего соперника Мухумата Вахаева, который сказал, что «Гончаров чуть-чуть поймал звезду».

«Конечно, я зазвездился, я же чемпион ACA. ACA — самая большая лига в России и одна из крупнейших лиг в мире. Глупо считать, что чемпион такой организации не может быть звездой. В тяжелом весе я один из лучших в России. Может, мои социальные сети не так раскручены, но меня многие знают, болеют. Все по факту. Если на мое место придет кто-то другой, он точно также вправе считать себя звездой. Лига ACA — лучшая, глупо это отрицать», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Гончаров и Вахаев провели две встречи. Последний раз они встречались в декабре 2022-го года. Бой продлился все три раунда по пять минут. По окончании противостояния все судьи отдали победу Гончарову. Первый бой состоялся в 2020-м году и завершился победой Вахаева в третьем раунде удушающим приемом.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/goncharov-vakhaev-prav-ya-zazvezdilsya-325761/
Евгений Гончаров
Мухумат Вахаев
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Рублев победил Корду и вышел в четвертый круг Australian Open
Блинкова победила Рыбакину во втором круге Australian Open-2024
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли мертвым
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
Высмеивавшего славянских девушек блогера Раджабзода отправили под домашний арест
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Гончаров считает, что Евлоев может стать чемпионом UFC