Гончаров высказался о предстоящем боксерском поединке между Нганну и Джошуа

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров высказался о предстоящем боксерском поединке между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа.

«Начнем с того, что Джошуа — классный боксер. Тайсон Фьюри отнесся к поединку с Фрэнсисом спустя рукава. Может быть, он за месяц набрал какие-то кондиции. Но не было полноценного лагеря и пахоты через «не могу». Отсюда результат. Джошуа — боксер иного склада. Мощный, мышечный и фактурный парень. Энтони извлек урок из недооценки Фьюри, за которую Тайсон едва не поплатился. Никакого пренебрежения к оппоненту не будет, поэтому Джошуа — явный фаворит. Главная задача Нганну — достоять до конца, а победа — слишком большая сенсация. Учитывая, что камерунец — крепкий «людоед», ему это по силам», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.