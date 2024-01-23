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Сегодня, 13:21

Гончаров высказался о предстоящем боксерском поединке между Нганну и Джошуа

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров высказался о предстоящем боксерском поединке между Фрэнсисом Нганну и Энтони Джошуа.

«Начнем с того, что Джошуа — классный боксер. Тайсон Фьюри отнесся к поединку с Фрэнсисом спустя рукава. Может быть, он за месяц набрал какие-то кондиции. Но не было полноценного лагеря и пахоты через «не могу». Отсюда результат. Джошуа — боксер иного склада. Мощный, мышечный и фактурный парень. Энтони извлек урок из недооценки Фьюри, за которую Тайсон едва не поплатился. Никакого пренебрежения к оппоненту не будет, поэтому Джошуа — явный фаворит. Главная задача Нганну — достоять до конца, а победа — слишком большая сенсация. Учитывая, что камерунец — крепкий «людоед», ему это по силам», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/goncharov-ngannu-krepkii-lyudoed-emu-po-silam-ne-proigrat-dzhoshua-dosrochno-326742/
Бокс
Евгений Гончаров
Франсис Нганну
Энтони Джошуа
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