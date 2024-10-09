Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ACA. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

9 октября, 21:18

Гончаров заявил, что следующий бой в АСА будет последним для него по контракту

Алина Савинова
Telegram Дзен

Чемпион лиги АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров ответил на вопрос о том, как проводит время после победы в Гран-при АСА в тяжелом весе.

«После своего боя я съездил отдохнуть. Сейчас стабильно тренируюсь, тренировки не бросил. Я готов вновь выйти в клетку. В социальных сетях дал понять это. Алихан Вахаев бросил мне вызов, Пуйя Рахмани обратился, Антон Вязигин написал. Всем дал понять, что готов. Мне нет разницы. Этот бой будет последним в лиге. Будет ли переподписание? Посмотрим. Победа в Гран-при не подразумевала продление контракта. Если бы я в ноябре прошлого года подрался, то мой контракт на данный момент уже бы закончился», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

16 августа Гончаров одержал победу над Адамом Богатыревым на АСА 178 и стал чемпионом Гран-при в тяжелом весе. Всего на его счету 22 победы , три поражения и одна ничья в ММА.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Евгений Гончаров
ММА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Головин раскрыл, зачем прилетел из Монако. Что происходит в сборной России
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Ураган Милтон во Флориде снес крышу бейсбольного стадиона
Сегодня
Вчера
Неделя