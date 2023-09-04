Григорий Пономарев отказался от помощи ACA в лечении своей травмы

Российский тяжеловес Григорий Пономарев (6-3) отказался от помощи лиги ACA, которая готова была взять на себя все расходы по лечению его травмы колена, которая случилась во время поединка с Мухуматом Вахаевым (12-6) на ACA 161.

«Он отказался от того, чтобы лига оплатила ему лечение. Он сказал: «Вам большое спасибо за попытку мне помочь, но я справлюсь своими силами. Если что-то понадобится, я сообщу». Это не упрек Грише, это говорит о чести парня, благородстве, и это положительная оценка его качеств. Это вызывает определенное уважение, но если ему реально понадобится помощь и он почувствует, что не справляется, лига свое слово держит. Майрбек [Хасиев] сказал, значит, эта опция работает», — сказал Бадаев в интервью Metaratings.

Пономарев получил тяжелую травму колена в бою с Вахаевым в турнире АСА 161. Спортсмен покинул арену на носилках.