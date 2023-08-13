Григорий Пономарев сделал заявление после поражения Вахаеву на ACA 161

Российский тяжеловес Григорий Пономарев (6-3), получивший травму во время поединка с Мухуматом Вахаевым (12-6), поблагодарил фанатов за поддержку и, судя по всему, обратился к прошлому оппоненту.

«Так, ну что, ребятки, девиз дня: «Попал он, бонус забрал я». А теперь по делу. Всем, кто болел и переживал, можете уже выздоравливать. В такие моменты приятно видеть поддержку вашу даже по пуще чем в день рождения. Не хочу оправдываться или что-то распечатывать по полкам, просто скажу, что мне приятна ваша поддержка и в какой-то степени меня это заряжает и поднимет скоро на ноги, и будет ######## [крутой] движ и в нашем дворе. А тебе я вот что скажу, «достойный» — мне не нужен пояс АСА, мне нужен наколенник из твоей львиной черной кожи, нокаутер!» — написал Пономарев в соцсети.

Пономарев получил тяжелую травму колена в бою с Вахаевым на турнире АСА 161. Спортсмен покинул арену на носилках.