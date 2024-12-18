Гулян считает, что Абдулхаликов будет задавать тренды в ACA

Спортивный директор «Нашего Дела» Армен Гулян согласился с решением судей, которые посчитали, что Абдул-Азиз Абдулвахабов был сильнее Али Абдулхаликова.

«Бой был конкурентным. Я считаю, что за счет общего давления и эффективной агрессии победил Абдул-Азиз Абдулвахабов. Он постоянно шел вперед, несмотря на пропущенные удары. У чемпиона есть характер, и он выбрал единственно правильную тактику в поединке с таким талантом, как Али Абдулхаликов. Бой послужит хорошим уроком для Али. Верю, что в дальнейшим Абдулхаликов будет задавать тренды и быть фаворитом в дальнейших противостояниях», — сказал Гулян MMA.Metaratings.ru.

Абдул-Азиз Абдулвахабов, чемпион ACA в легком весе, одержал победу над Али Абдулхаликовым в полуфинале Гран-при. Судьи вынесли решение раздельно. Теперь Абдулвахабову предстоит бой с Али Баговым в финале.