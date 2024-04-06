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Сегодня, 11:41

Хабибуллин считает, что бой Бикрева и Шлеменко не состоится

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Боец Глеб Хабибуллин поделился мнением о возможном поединке Дмитрия Бикрева и Александра Шлеменко.

«Я думаю, что этот бой не состоится. Реальных предпосылок не было, только разговоры. Если они договорятся, будет очень интересный бой. Буду, как всегда, болеть за Диму. На руках он получше, у Шлеменко опыта больше. Будет интересно», — приводит слова Хабибуллина MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 37-летний Бикрев провел 19 поединков и одержал 15 побед. У 39-летнего Шлеменко 79 боев и 63 побед.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Шлеменко
Глеб Хабибуллин
ММА
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