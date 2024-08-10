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Сегодня, 07:24

Хабибуллин заявил, что хочет взять реванш у Фроеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-чемпион AMC Fight Nights в полулегком весе Глеб Хабибуллин высказался о своем поражение от Фелипе Фроеса на турнире ACA 174.

«Считаю, что ничья была бы справедливее победы соперника. Хочу обязательно взять реванш. Но у Фроеса уже назначен бой, поэтому подождем окончания наших поединков. Независимо от результата я бы хотел встретиться с бразильцем еще раз», — приводит слова Хабибуллина MMA.Metaratings.ru.

Хабибуллину 16 августа в Москве на турнире ACA 178 предстоит провести бой против Бехруза Зухурова. Сам Фроес на этом же турнире проведет бой против Алексея Полпудникова.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Глеб Хабибуллин
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