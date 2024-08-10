Хабибуллин заявил, что хочет взять реванш у Фроеса

Экс-чемпион AMC Fight Nights в полулегком весе Глеб Хабибуллин высказался о своем поражение от Фелипе Фроеса на турнире ACA 174.

«Считаю, что ничья была бы справедливее победы соперника. Хочу обязательно взять реванш. Но у Фроеса уже назначен бой, поэтому подождем окончания наших поединков. Независимо от результата я бы хотел встретиться с бразильцем еще раз», — приводит слова Хабибуллина MMA.Metaratings.ru.

Хабибуллину 16 августа в Москве на турнире ACA 178 предстоит провести бой против Бехруза Зухурова. Сам Фроес на этом же турнире проведет бой против Алексея Полпудникова.