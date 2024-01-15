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Камил Гаджиев дал прогноз на бой Токова и Исмаилова

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев предполагает, что в трехраундовом противостоянии фаворитом является Магомед Исмаилов (18-3), а в пятираундовом — Анатолий Токов (29-3).

«Магомед Исмаилов подписал контракт на бой с Анатолием Токовым, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Бой пройдет в начале марта в юбилейном турнире ACA. Ожидаемо на самом деле. Классный бой. Мага, мне кажется, сейчас переживает время реваншей, потому что он будет драться с Токовым, идет речь про его бой с [Александром] Шлеменко, и с большой долей вероятности Магомед Исмаилов подерется с Владимиром Минеевым по правилам бокса. Мне кажется, что в трех раундах Магомед — фаворит, а в пятираундовом бою — Токов, понимая, что у Магомеда всегда были проблемы с функционалкой, да и с геймпланом. Бой классный.
Не повлияет ли это на поединок с Минеевым? Если Магомед улетит в глухой нокаут от Анатолия Токова, то восстанавливаться придется полгода. Тогда да, они с Володей вряд ли подерутся. Если победит Мага, это добавит интереса к бою с Минеевым. Если Мага проиграет Токову, то я попрошу его сделать так, чтобы зрители не потеряли интерес к его бою с Минеевым по боксу. Мага умеет это делать».

Исмаилов и Токов должны подраться в юбилейном турнире ACA в марте.

Источник: YouTube-канал Камила Гаджиева
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Тренер Токова: «Анатолий — фаворит в противостоянии с Исмаиловым»