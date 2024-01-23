Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) проведет поединок с Анатолием Токовым (29-3) на турнире АСА 172, приуроченном к десятилетию лиги, который пройдет 9 марта в Москве на арене Дворца гимнастики Ирины Винер.

Все бои турнира в прямом эфире будут транслироваться на сайте ACA. Также прямая трансляция ACA 172 будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Первый бой Исмаилова и Токова состоялся в мае 2013 года на турнире M-1 Challenge 39. В этом поединке Анатолий одержал победу болевым приемом в первом раунде.

37-летний Исмаилов выступает на профессиональном уровне начиная с 2011 года. Он известен по выступлениях в таких организациях, как ACA, Fight Nights, M-1 Global, Kunlun Fight. На его счету 18 побед, 3 поражения и 1 ничья в ММА. Магомед провел последний поединок против Ивана Штыркова по правилам бокса в марте этого года на турнире RCC Boxing. В этом противостоянии он одержал победу решением большинства судей.

33-летний Токов — ученик Федора Емельяненко, чемпион России по рукопашному бою, серебряный призер Кубка мира по боевому самбо. Боец выступал в М-1, ACB, Fight Nights Global. В 2017 году Анатолий подписал контракт с Bellator. Последний поединок он провел в феврале 2023 года с американцем Джонни Эблином. Токов потерпел поражение в этом бою. На его счету в ММА 30 побед и 3 поражения.