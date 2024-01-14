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Сегодня, 18:22

Магомед Исмаилов проведет бой на турнире ACA 9 марта

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Президент ACA Алексей Яценко сообщил, что Магомед Исмаилов проведет бой на турнире лиги 9 марта.

«Как мы уже заявляли ранее, весь 2024 год пройдет под эгидой 10-летия ACA. Ровно 10 лет назад, в марте 2014 года состоялся первый турнир организации. 9 марта мы хотели подчеркнуть этот юбилейный символизм и подарить нашим фанатам супер-противостояние. Магомед Исмаилов отметился в истории лиги громкими боями, это событие привлечет внимание фанатов единоборств и просто любителей спорта. Но когда все узнают имя его соперника, то это противостояние станет во много раз привлекательнее», — приводит пресс-служба ACA слова Яценко.

В своем последнем поединке в ММА 37-летний Исмаилов победил Александра Шлеменко единогласным решением судей, бой состоялся 3 декабря 2022 года.

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