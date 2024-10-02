Максим Гришин проведет бой против Гонсалеса в ACA

Российский боец полутяжелой весовой категории Максим Гришин продолжит карьеру в лиге ACA, сообщил вице-президент лиги Асланбек Бадаев.

15 декабря в турнире ACA 182 в Москве россиянин проведет бой против мексиканца Хорхе Гонсалеса.

«Гришин — последний чемпион WFCA, пояс он завоевал в 2018 году, после этого выступал с 2018 по 2020 год в PFL (четыре победы, две ничьи) и с 2020 по 2023 год — в UFC (две победы, три поражения). Уверен, болельщиком будет интересно, как он себя проявит спустя шесть лет, вернувшись в ACA», — заявил Бадаев.