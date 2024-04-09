Марат Гафуров бросил вызов Артему Резникову: «Посмотрим, кто из нас завершит карьеру»

39-летний российский боец легкого веса Марат Гафуров (19-4) вызвал на бой пятого номера рейтинга легкого веса ACA Артема Резникова (24-8).

«Знаю, было много вызовов тебе, Артем Резников. Для меня всегда было интересно проверить, что сильнее: молодость или опыт, а в нашем случае — чья борьба сильнее. Этот бой для нас обоих будет очень важным: экс-чемпион М-1, экс-чемпион ONE FC против молодого таланта. Посмотрим, кто из нас завершит карьеру после боя. Погнали», — написал Гафуров в соцсетях.

Гафуров подписал контракт с ACA в январе. Он выступал в различных организациях, таких как M-1 Global и ONE Championship, где он выиграл титул в полулегком весе. Свой последний бой он провел в 2022-м, одолев Ариэля Секстона (13-5) техническим нокаутом в третьем раунде.