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Сегодня, 18:31

Майрбек Хасиев объяснил, почему Сарнавский больше не будет выступать в ACA

Давид Хачатрян
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Глава российской лиги ACA Майрбек Хасиев заявил, что Александр Сарнавский (40-8) не будет выступать в лиге, потому что пытался подписать контракт с другими промоушенами и держал ACA «за запасной вариант».

«В последнее время некоторые бойцы стали держать АСА за запасной вариант! — приводят слова Хасиева соцсети лиги. — Нельзя тянуть время, пока у вас где-то, что-то не проклюнется, надеясь на то, что с нами это пройдет! Все бы ничего, если бы бойцы делали это без лишних разговоров, типа: «В АСА я могу вернуться в любое время». Но нет, они еще умудряются и лигу принизить, и еще обвинить в чем-то команду АСА.

Речь о Сарнавском — он хороший боец, который бился за пояс и получил второй шанс оспорить титул. Однако, вместо того чтобы принять чемпионский поединок, он покинул лигу, воспользовавшись тем, что его контракт завершился. Мотивировал Александр это решение тем, что в последнем бою ему не дали разыграть титул временного чемпиона. А с какого перепугу мы должны были это делать, если на тот момент Абдулвахабов защитил свой пояс всего лишь 6 месяцев назад?

Вместо того, чтобы принять соглашение с улучшенными условиями, он взял и ушел. При этом, несколько раз в интервью подчеркивал, что если бы лига хотела его удержать, она бы это сделала. Мы то хотели, но Александр сам выбрал другую дорогу... а теперь, когда у него не получилось подписаться в другие организации, он решил вернуться назад.

Я ждал этого момента и предполагал, что он и его менеджеры вернутся обратно! Обращаюсь к Сарнавскому и ко всем бойцам в АСА! Вы не можете уйти из лиги, а потом наговорить много чего в интервью и как ни в чем не бывало вернуться обратно. С АСА это так не работает, не в данном и не в других случаях тоже! Просто знайте об этом. Уважайте лигу и она ответит вам взаимностью!

Ps. Советую запомнить! Заявлять или думать, что вернуться в АСА вы сможете в любое время — это несерьезно! С ув. М.Хасиев».

Сарнавский выступал в ACB и ACA с 2016 по 2022 год.

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