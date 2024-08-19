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Сегодня, 02:48

Менеджер Гончарова: «С Хадисом Ибрагимовым был бы интересный бой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Менеджер чемпиона АСА в тяжелом весе Евгения Гончарова Александр Скаредин рассказал о возможных будущих соперниках российского бойца.

«Мы все знаем, что история с Ромеро отпала. С Хадисом Ибрагимовым был бы интересный бой, но ему нужно сначала провести претендентский поединок, уверенно его выиграть и показать, что он достоин претендовать на титул. Евгению было бы интересно разделить с ним клетку, помериться силами и доказать, кто сильнее. Мы понимаем, что у Евгения остался один бой по контракту, а если Хадису надо будет провести претендентский бой, а потом восстановиться и провести лагерь к следующему бою, это займет очень много времени.

Если организация долгое время не будет назначать Евгению защиту, он может его дождаться. Если цикл переговоров с АСА после завершения контракта пройдет хорошо и организация предложит Евгению контракт, который его устроит, они смогут встретиться в будущем, но при этом нам уже анонсировали, что скорее всего следующим претендентом будет победить пары Алихан Вахаев — Антон Вязигин. И с тем, и с другим у Евгения уже есть большая история, поэтому мы не видим смысла ходить по кругу с одними и теми же соперниками.

С другой стороны, у нас есть контрактные обязательства, он чемпион, и если организация решает, что следующим претендентом будет человек Х, значит он им будет. Евгений готов выйти с любым соперником, но хотелось бы получить громкие интересные бои, чтобы организация подписала кого-то из иностранцев. Если мы посмотрим на социальные сети лиги, там часто анонсируются переговоры и новые подписания знаковых ребят из больших организаций. Это было бы самое интересное», — цитирует Vprognoze.ru Скаредина.

Источник: Vprognoze.ru
Евгений Гончаров
ММА
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