Молдавский считает, что Токов может победить Исмаилова удушающим приемом

Бывший временный чемпион Bellator в тяжелом весе, россиянин Валентин Молдавский поделился ожиданиями от боя своего одноклубника Анатолия Токова с Магомедом Исмаиловым.

«Думаю, это очень хороший бой в плане заработка. Я не знаю цифр и даже спрашивать у Толи не буду, но, думаю, договорились хорошо, учитывая, что Мага — медийный боец, Толю точно не обидят. По шансам объективно Анатолий — фаворит, хоть и не хочу умалять заслуг Исмаилова. Если Толя будет, дай бог, в нормальном состоянии, думаю, бой с Магой будет хороший, конкурентный, то Толя его заберет. Как именно, не знаю. Не уверен, что таким же эффектным болевым. Исмаилов ошибки учтет, но может Толя его задушит», — приводит слова Молдавского MMA.Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что реванш между Исмаиловым и Токовым пройдет в среднем весе в рамках юбилейного турнира Absolute Championship Akhmat.