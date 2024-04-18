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Сегодня, 06:36

Магомедов: «Никаких претензий к АСА нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион ACA в полутяжелой весовой категории Муслим Магомедов не имеет претензий к лиге из-за лишения титула после того, как он не уложился в вес своего дивизиона перед боем с Адланом Ибрагимовым.

«Никаких претензий нет. Лига ACA поступила по правилам. Ошибка была моя, признаю. Меня мотивирует возможность вернуть пояс. Будучи чемпионом, сам того не понимая, расслабляешься. Когда у тебя забирают пояс, появляется желание его забрать. Начинаешь тренироваться и готовиться к этому серьезней», — цитирует MMA.Metaratings.ru Магомедова.

Магомедов должен был провести защиту титула в поединке против Адлана Ибрагимова в турнире организации в Уфе 8 декабря.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/eks-chempion-aca-magomedov-liga-postupila-po-pravilam-lishiv-menya-titula-354396/
Муслим Магомедов
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