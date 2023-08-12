Музыкант Маваши организовал сбор средств на операцию для Пономарева

Рэп-исполнитель Михаил Маваши запустил сбор средств на операцию для тяжеловеса Григория Пономарева, который травмировал ногу в ходе поединка с Мухуматом Вахаевым.

«Вчера многие из вас видели, что наш брат, Гриша Пономарев, в бою получил травму. Хорошо начинал, заходили «двойки», все было нормально, но не выдержало колено у него, там перемещение, в общем травма очень серьезная. Мы сейчас с Гришей связались, Гриша в больнице и ему предстоит операция, потом восстановление. Из боев он выбывает сто процентов примерно на год. Там разорваны все связки. Там очень серьезная травма. Я объявляю сбор [денег]. С Гришей мы этот вопрос согласовали. Он, сначала, естественно, смущался. Я ему говорю: «Ничего страшного. Мы сейчас все сделаем». От «Северного человека» давайте сделаем сбор Грише, чтобы провели операцию, потом восстановление, жили-были на первое время. В общем, поддерживаем нашего брата», — сказал Маваши на видео, опубликованном в соцсетях.

Пономарев и Вахаев встретились на турнире АСА 161, который проходил 11 августа в Москве. В начале первого раунда Пономарев сломал ногу и не смог продолжить поединок.