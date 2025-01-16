Немков: «Корнилов расстроился из-за переобувания Вахаева»

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, как его спарринг-партнер Кирилл Корнилов относится к словам Мухумата Вахаева о том, что при упоминании фамилии Вахаева у Кирилла должен учащаться пульс.

«Кирилл в нормальном боевом настроении. Его пульс я не проверял. Мы знаем, что Вахаев работает на публику. После боев он подходит и жмет руку, говорит, что у него такая работа. Все. Поэтому Кирилл не парится. Он расстроился из-за того, что Мухумат чуть переобулся. Сначала говорил: «Давай в стойке». Затем сказал, что стойки не будет, будет борьба», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Мухумат Вахаев (13-6) и Кирилл Корнилов (17-2) проведут бой 22 февраля на турнире ACA 184 в Москве.