Одилов нокаутировал Мохнаткина в полуфинале Гран-при ACA

Боец полутяжелой весовой категории из Таджикистана Фаридун Одилов выиграл нокаутом у россиянина Михаила Мохнаткина в полуфинальном поединке Гран-при ACA 168 в Москве.

Одилов одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде. Он вышел в финал Гран-при в полутяжелом весе.

В главном событии вечера ММА чемпион Устармагомед Гаджидаудов и третий номер рейтинга Альберт Туменов проведут поединок за пояс в полусреднем весе.

В со-главном событии Али Багов подерется с Артемом Резниковым в легком весе.