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Сегодня, 04:13

Олейник: «Зрителям было бы интересно увидеть реванш Исмаилова и Шлеменко»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тяжеловес Алексей Олейник прокомментировал подписание контракта Магомедом Исмаиловым на бой на юбилейном турнире лиги АСА.

«С кем ему интереснее, я не знаю, а многим зрителям, наверное, было бы интересно увидеть его реванш с Александром Шлеменко. Два таких конкурентных и сильных бойца, не распиаренных, а настоящих, с хорошей техникой и громкими именами. Для большинства болельщиков в спортивном плане этот бой был бы наиболее интересен. Также можно привести какого-нибудь крепкого иностранца и провести бой с ним. Зачем постоянно заставлять выяснять своих отношения между собой», -приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Исмаилов намерен сразиться с Анатолием Токовым (29-3) в юбилейном турнире ACA в марте.

Исмаилов одолел Шлеменко единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44). Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря 2022-го в Екатеринбурге.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/oleinik-zritelyam-bylo-by-interesno-uvidet-revansh-ismailova-i-shlemenko-324261/
Александр Шлеменко
Алексей Олейник
Магомед Исмаилов
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