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Сегодня, 12:14

Омаров и Тайгибов успешно сделали вес перед финальным боем Grand-Prix ACA

Сергей Разин
корреспондент
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Чемпион ACA в полулегком весе россиянин Ислам Омаров и соотечественник Курбан Тайгибов показали одинаковый вес перед финальным боем Grand-Prix ACA.

Оба финалиста показали вес 66,25 килограмма и уложились в лимит категории.

В феврале 2024 года Омаров подтвердил свое чемпионство, одержав победу над Алексеем Полпудниковым. На счету действующего чемпиона Ислама Омарова — 15 побед и ни одного поражения. В активе Тайгибова — 14 побед и три поражения.

Поединок пройдет 8 сентября в Краснодаре на ACA 179.

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