Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ACA. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА

Сегодня, 12:42

Основатель и владелец лиги ACA Хасиев стал президентом организации

Алина Савинова
Telegram Дзен

Основатель и владелец международной лиги АСА Майрбек Хасиев сообщил, что принял на себя руководство организацией в качестве президента.

«В целях оптимизации процессов управления компанией и улучшения качества работы лиги мы приняли решение о реорганизации аппарата управления АСА. Я принял на себя руководство организацией в качестве президента. За общее управление лигой продолжит отвечать Алексей Яценко в должности 1-го вице-президента. Вице-президент Руслан Хамзаев, который ранее являлся руководителем проекта АСА Young Eagles, разделит обязанности по управлению бойцовским ростером и другими подразделениями АСА с вице-президентом Асланбеком Бадаевым. Новым руководителем и исполнительным директором проекта «АСА Young Eagles» назначены Рамзан Батаев и Магомед Хамзаев соответственно», — приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.

Лига АСА снована в 2014 году на базе бойцовского клуба «Беркут». В рамках нее проводятся бои по смешанным единоборствам (ММА), кикбоксингу и джиу-джитсу.

Майрбек Хасиев
ММА
0
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Усик лишится одного из поясов после победы над Фьюри в Эр-Рияде
Спортсмены из Украины примут участие в Олимпийских играх в Париже
Полиция проводит обыск у экс-помощника бывшего депутата ГД Рашкина
Акинфеев принял важное решение, «Зенит» возвращает бывших футболистов, а три клуба готовы сменить тренеров. Главные трансферные слухи РПЛ за 21 мая
В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики на площади 3 тыс. кв. м
Тело младенца нашли в парке в Санкт-Петербурге
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 3
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Прохоркин покидает «Авангард»
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Резников: «Шлеменко не хочет проигрывать в принципиальных боях»