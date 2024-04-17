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Сегодня, 21:23

Витрук: «Если бы не смог развиваться, закончил бы карьеру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец АСА, выступающий в легчайшей весовой категории, Павел Витрук рассказал о сложном периоде, в ходе которого планировал завершить карьеру.

«У меня был такой период в 2018-19 годах, когда я уперся в потолок своего развития и понял, что у меня два пути: либо я пробью потолок и начну развиваться дальше как боец, либо мне нужно будет заканчивать, потому что с каждым годом появляется все больше новых, молодых, перспективных и голодных бойцов, которые не посмотрят ни на твой опыт, ни на твой статус. Они просто пройдут по тебе катком и все. Если ты не будешь успевать идти с этим в ногу, это может закончиться тем, что тебе придется либо закончить карьеру, либо получать травмы и проигрывать, чего бы не хотелось», — приводит слова Витрука MMA.Metaratings.ru.

Витрук (18-6-1) идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в ноябре 2023 года он победил единогласным решением судей грузина Важу Циптаури, после чего стал претендентом на чемпионский титул АСА в наилегчайшем весе, который принадлежит Олегу Борисову (26-6-1).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Павел Витрук
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Витрук рассказал, чего ждет от поединка с Борисовым