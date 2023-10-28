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Сегодня, 19:23

Пономарев: «Врачи сказали, что реабилитация займет 8-9 месяцев»

Алина Савинова
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Российский боец Григорий Пономарев рассказал, сколько займет его реабилитация после травмы. Спортсмену проведут операцию на колене 30 октября.

«Врачи сказали не рассчитывать, что буду залеживаться. В течение первого месяца реабилитолог уже будет меня вести, через два можно заходить в зал. Я думаю, уже по ходу первого месяца можно будет что-то делать в зале сидя. Говорят, что самая долгая реабилитация до восьми-девяти месяцев. Я считаю, что она займет меньше времени. На самом деле уже думаю: «Через пару месяцев можно готовиться к бою, а через семь начинать». Можете подписывать меня на осень», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Пономарев получил травму 11 августа в бою с Мухуматом Вахаевым на турнире ACA 161. На счету 28-летнего бойца 6 побед и 3 поражения в ММА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ponomarev-vrachi-skazali-chto-reabilitatsiya-zajmet-8-9-mesyatsev/
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