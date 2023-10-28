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Сегодня, 18:54

Пономарев сообщил, что ему проведут операцию на колене 30 октября

Алина Савинова
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Российский боец Григорий Пономарев рассказал, когда ему проведут операцию на колене.

«С операцией мы маленечко переместились. Она будет сто процентов в понедельник, а дальше реабилитация», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Также он ответил на вопрос, почему операция откладывалась.

«По рекомендации врача. Сначала хотели вернуть колену мобильность. Потом взяли анализы, которые показали, что есть маленькое воспаление, поэтому решили отложить ее на пару недель. Подходим к операции с ответственностью. Она очень ювелирная и будет сказываться в дальнейшем», — добавил боец.

Пономарев получил травму 11 августа в бою с Мухуматом Вахаевым на турнире ACA 161. На счету 28-летнего бойца 6 побед и 3 поражения в ММА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/grigorij-ponomarev-v-ponedel-nik-provedem-operatsiyu-na-kolene/
Григорий Пономарев
ММА
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