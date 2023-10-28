Пономарев заявил, что не хочет провести бой по боксу с Дациком

Российский боец Григорий Пономарев рассказал о своих планах после реабилитации. Спортсмену проведут операцию на колене 30 октября.

«Я уже говорил, что планирую первые бои после реабилитации провести по боксу. Это нужно обговаривать с командой, но тренеры не против», — приводит «РБ Спорт» слова Пономарева.

Также он ответил на вопрос, представляет ли себя в бою с Вячеславом Дациком по боксу.

«Нет. Думаю, когда я начну тренироваться по боксу, Дацик уже будет отдыхать на даче с семьей. Буду всячески отказывать от этого боя. Я бы хотел соперников поближе к себе по возрасту и уровню. На примете есть пара фамилий. Но сначала нужно провести бой в операционной, а потом будем вызывать боксеров», — добавил боец.

Пономарев получил травму 11 августа в бою с Мухуматом Вахаевым на турнире ACA 161. На счету 28-летнего бойца 6 побед и 3 поражения в ММА.